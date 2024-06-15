Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган мог получить серьезную травму в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 против Шотландии.

Эпизод произошел в конце первого тайма поединка Германия – Шотландия. Бундестим проводила очередную атаку и находилась в штрафной соперника, где начался настоящий хаос.

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Мяч отскочил к Гюндогану, который пытался добраться до него на линии вратарской, а Райан Портеус в подкате хотел помешать сопернику. Получилось очень неудачно и грубо – прыжок двумя ногами в соперника. Интересно, что арбитр не сразу указал на 11-метровую отметку, но все же назначил пенальти и удалил защитника. Гюндоган же смог продолжить игру.

Заметим, что сборная Германии в большинстве уничтожила Шотландию (4:0) – забивали Вирц, Мусиала, Хаверц и Фюлькруг.