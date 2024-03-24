Игрок сборной Украины надеется попасть в состав на матч с Исландией – он пропустил игру с Боснией
Нападающий сборной Украины Даниил Сикан рассказал о подготовке к решающей игре за путевку на Евро-2024 против Исландии.
"Сегодня была хорошая интенсивная работа – готовимся к решающему поединку. Немного разобрали нашу игру с Боснией и будем разбирать Исландию. Проанализировали свои ошибки, которые будем исправлять, и постараемся играть еще лучше.
Милевский назвал любимого форварда в сборной Украины, дав смелый совет Реброву на битву с Исландией
У меня есть большая мотивация попасть в состав, ведь, возможно, будет ротация. Каждый из ребят стремится быть на поле. Мы рассчитываем на поддержку наших болельщиков во Вроцлаве, приглашаем их на матч и будем очень благодарны", – поделился Сикан в комментарии официальному сайту УАФ.
Напомним, решающая битва с Исландией за выход на чемпионат Европы состоится во вторник, 26 марта, в польском Вроцлаве. Начало встречи в 21:45 по Киеву. Следует добавить, что Сикан даже не попал в заявку "сине-желтых" на игру против Боснии и Герцеговины.
Украина – Исландия: прогноз на матч плей-офф за Евро-2024 – остался последний шаг