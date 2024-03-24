Нападающий сборной Украины Даниил Сикан рассказал о подготовке к решающей игре за путевку на Евро-2024 против Исландии.

"Сегодня была хорошая интенсивная работа – готовимся к решающему поединку. Немного разобрали нашу игру с Боснией и будем разбирать Исландию. Проанализировали свои ошибки, которые будем исправлять, и постараемся играть еще лучше.

Милевский назвал любимого форварда в сборной Украины, дав смелый совет Реброву на битву с Исландией

У меня есть большая мотивация попасть в состав, ведь, возможно, будет ротация. Каждый из ребят стремится быть на поле. Мы рассчитываем на поддержку наших болельщиков во Вроцлаве, приглашаем их на матч и будем очень благодарны", – поделился Сикан в комментарии официальному сайту УАФ.

Напомним, решающая битва с Исландией за выход на чемпионат Европы состоится во вторник, 26 марта, в польском Вроцлаве. Начало встречи в 21:45 по Киеву. Следует добавить, что Сикан даже не попал в заявку "сине-желтых" на игру против Боснии и Герцеговины.

Украина – Исландия: прогноз на матч плей-офф за Евро-2024 – остался последний шаг