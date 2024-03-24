Нападник збірної України Данило Сікан розповів про підготовку до вирішальної гри за путівку на Євро-2024 проти Ісландії.

"Сьогодні була хороша інтенсивна робота – готуємося до вирішального поєдинку. Трохи розібрали нашу гру з Боснією й будемо розбирати Ісландію. Проаналізували свої помилки, які будемо виправляти, і намагатимемося грати ще краще.

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У мене є велика мотивація потрапити до складу, адже, можливо, буде ротація. Кожен із хлопців прагне бути на полі. Ми розраховуємо на підтримку наших уболівальників у Вроцлаві, запрошуємо їх на матч і будемо дуже вдячні", – поділився Сікан у коментарі офіційному сайту УАФ.

Нагадаємо, вирішальна битва з Ісландією за вихід на чемпіонат Європи відбудеться у вівторок, 26 березня, у польському Вроцлаві. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом. Слід додати, що Сікан навіть не потрапив до заявки "синьо-жовтих" на гру проти Боснії і Герцеговини.

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