Игрок Сан-Паулу, которого убили, за несколько часов до смерти лежал в постели с женой предполагаемого убийцы

Появились новые детали того, почему в Бразилии жестко убили футболиста Сан-Паулу.

В сети появились фотографии убитого Даниэля Фрейтаса, который за несколько часов до смерти сфотографировался в постели в компании жены предполагаемого убийцы.

В Бразилии жестоко убили футболиста и надругались над его телом

Полиция уже задержала местного бизнесмена Эдисона Бриттеса, который во всем признался и объяснил свой поступок. По словам убийцы, Фрейтас пытался изнасиловать его жену на дне рождении его дочери.

Напомним, изуродованное тело 24-летнего Даниэла Фрейтаса обнаружили утром 29 октября в Сан-Жозе-дус-Пиньяйс. Преступник отрезал ему половой орган, а также на шее были обнаружены многочисленные колото-резаные травмы.

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