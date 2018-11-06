Гравець Сан-Паулу, якого вбили, за декілька годин до смерті лежав у ліжку із дружиною ймовірного вбивці

З'явились нові деталі того, чому в Бразилії жорстко вбили футболіста Сан-Паулу.

У мережі з'явились світлини вбитого Даніеля Фрейтаса, який за декілька годин до смерті сфотографувався у ліжку в компанії дружини ймовірного вбивці.

В Бразилії жорстоко вбили футболіста та поглумились над його тілом

Поліція вже затримала місцевого бізнесмена Едісона Бріттеса, який у всьому зізнався та пояснив свій вчинок. За словами вбивці, Фрейтас намагався згвалтувати його дружину на дні народженні його доньки.

Нагадаємо, понівечене тіло 24-річного Даніела Фрейтаса виявили вранці 29 жовтня в місті Сан-Жозе-дус-Піньяйс. Злочинець відрізав йому статевий орган, також на шиї були виявлені численні колото-різані травми.

Аркан. Найкривавіший президент клубу в історії футболу – крутий сценарій для бойовика