Еще в 2023 году Диас официально получил право играть за сборную Марокко, но пока не воспользовался им. Хавбек Реала в свои 24 года сыграл лишь один товарищеский матч за Испанию, поэтому все еще имеет право защищать цвета обеих стран.

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Браим Диас ожидает, что главный тренер "Фурии Рохи" Луис де ла Фуэнте вызовет его на мартовские спарринги Испании против Бразилии и Колумбии. Если этого не произойдет, терпение игрока лопнет. В таком случае он окончательно поставит крест на испанской сборной и будет играть за Марокко, сообщает Marca.

В текущем сезоне Браим Диас сыграл за Реал 30 матчей. Забил 8 голов и отдал три ассиста. По мнению хавбека, эта статистика позволяет ему рассчитывать на попадание в список игроков сборной Испании.

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