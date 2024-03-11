Браїм Діас обирав між збірними Іспанії та Марокко, але не виклик до розташування "Фурії Рохи" у березні цього року став вирішальним – хавбек обрав африканську збірну, повідомляє Marca.

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Півзахисник Реала отримав дозвіл виступати за Марокко ще у 2023 році, але все чекав на запрошення від Іспанії. Втім, Луїс де ла Фуенте не запросив його на товариські матчі проти Бразилії та Колумбії, тому Діас обрав історичну батьківщину, де народилась його бабуся по батьківській лінії. Про рішення мають незабаром оголосити офіційно.

У поточному сезоні Браїм Діас зіграв за Реал 32 матчі. Забив 8 голів і віддав чотири асисти. На думку хавбека, ця статистика дозволяє йому розраховувати на потрапляння у список гравців збірної Іспанії. Transfermarkt оцінює гравця у 20 млн євро.

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