Украинец подписал контракт со шведским клубом АФК Эскильстуна, сообщает официальный Instagram клуба.

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Соглашение Чекотуна рассчитано до конца 2024 года. Эскильстуна выступает в Суперэттане – втором по силе дивизионе чемпионата Швеции.

Отметим, что 18-летний голкипер сыграл в 2 матчах в составе Олимпика в прошлом сезоне, пропустив в них 5 голов. Также он сыграл 1 матч в составе молодежной сборной Украины в марте текущего года.

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