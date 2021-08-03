Українець підписав контракт із шведським клубом АФК Ескільстуна, повідомляє офіційний Instagram клубу.

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Угода Чекотуна розрахована до кінця 2024 року. Ескільстуна виступає у Супереттані – другому за силою дивізіоні чемпіонату Швеції.

Відзначимо, що 18-річний голкіпер зіграв у 2 матчах у складі Олімпіка в минулому сезоні, пропустивши в них 5 голів. Також він зіграв 1 матч у складі молодіжної збірної України у березні поточного року.

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