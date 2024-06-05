Королевская федерация футбола Испании на своем официальном сайте сообщила о пролонгации соглашения с действующим специалистом.

Игрок Реала высмеял решение тренера сборной Испании не брать его на Евро-2024 – пришлось быстро удалять публикацию

Луис де ла Фуэнте продлил свой контракт до 2026 года и повезет сборную Испании на чемпионат мира, который состоится в США, Канаде и Мексике. Под руководством тренера испанцы сыграли 13 матчей, где одержали девять побед, дважды сыграли вничью и лишь дважды проиграли.

Напомним, что 62-летний специалист возглавил "Фурию Роху" после ЧМ-2022. Де ла Фуэнте выиграл со сборной Испании Лигу наций, а также вывел команду на Евро-2024.

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