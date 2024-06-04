"Хотел бы сказать несколько слов перед началом этой пресс-конференции. Это огромное удовольствие, Мечта осуществилась. Чрезвычайно горжусь тем, что могу приехать в клуб, в котором всегда мечтал быть. Я поеду в Реал с большим смирением.

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Я думал, что не буду играть. В ПСЖ это мне сказали в лицо, со мной разговаривали жестоко, так что был убежден, что не буду играть. Луис Энрике и Луиш Кампуш спасли меня. Без них я бы никогда больше не вышел на поле. Вот почему мои амбиции в сезоне были другими. Мои стандарты были ниже, но просто играть, повторять матчи и выигрывать трофеи было моим самым большим источником гордости. Но в следующем году я не буду доволен таким сезоном.

С того момента, как я вышел на поле, считаю, что это был успешный сезон. Я больше горжусь тем сезоном, когда я знаю все, через что мне пришлось пройти, чтобы играть. Я не был несчастным в ПСЖ. Сказать так, было плевком. Есть вещи и люди, которые делали меня несчастным, но есть моменты, о которых нельзя говорить, потому что я был лидером, а вы не пойдете за тем, кто хандрит. Было бы немного по-свински прийти, плюнуть и сказать, что я был несчастлив в ПСЖ", – цитирует французского нападающего L'Equipe.

Когда Килиан Мбаппе отказался продлевать контракт с ПСЖ, руководство клуба отстранило его от тренировок и летней подготовки. Луис Энрике во втором круге чемпионата Франции был вынужден менять нападающего по ходу матчей.

Напомним, недавно Мбаппе осуществил детскую мечту и присоединился к Реалу.

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