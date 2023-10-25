После отстранения со стороны клуба Юсеф Атал будет дисквалифицирован ещё и Лигой.

Защитник Ниццы Юсеф Атал получит длительную дисквалификацию Французской профессиональной лиги (LFP). Об этом информирует L'Équipe.

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Ранее Ницца отстранила игрока сборной Алжира за антисемитскую риторику в социальных сетях. Атал поделился видео палестинского проповедника Махмуда аль-Хасаната, который просил Бога "послать еврейскому народу темный день". После критики в свой адрес игрок удалил публикацию и принёс публичные извинения.

Однако совет по этике LFP начал расследование по этому поводу. Также Юсеф находится под следствием прокуратуры Ниццы за "потворство терроризму".

Атал выступает за Ниццу с 2018 года. В футболке "орлят" алжирец сыграл 115 матчей, забил 12 голов.

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