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"Он одевал футболку с Путиным", – Кополовец оценил возможность Кононова вернуться в Карпаты

20:19 52 Читати українською
"Он одевал футболку с Путиным", – Кополовец оценил возможность Кононова вернуться в Карпаты
Олег Кононов / Фото ФК Карпаты

Легенда Карпат, а ныне спортдир Миная Михаил Кополовец не верит, что Олег Кононов вернется в тренерское кресло львовского клуба.

"Многие люди на него обижены там. Помните, он футболку с Путиным надевал. Многие моменты есть. Конечно, тренер он талантливый, но как бы он здесь прижился? Конечно, к нему были бы претензии. Думаю, он бы не рискнул.

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Во-вторых, он уже вырос как тренер, перерос уровень Карпат. Здесь нет для него условий, и никто бы ему их не создал. Он уже привык работать с футболистами серьезного уровня. Когда у человека зарплата 100 тысяч долларов в месяц, переходить на зарплату... Не знаю, какую ему бы предложили Карпаты. Ему было бы неинтересно работать в Карпатах, потому что он уже здесь был. Он достиг здесь чего-то, пошло у него, сделал себе имя.

Думаю, многие болельщики помнят его как тренера, который много сделал для львовского футбола и поставил его на качественно новый уровень. Думаю, если бы тогда президент Дыминский поддержал его амбиции и вкладывал деньги... ", – рассказал Копловиц в программе Бомбардир.

Напомним, Олег Кононов возглавлял "зелено-белых" в 2008-2011 годах. Белорусский специалист выводил львовян в групповой этап Лиги Европы.

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Карпаты Карпаты Михаил Кополовец Михаил Кополовец Олег Кононов Олег Кононов
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