Футболисты Динамо Денис Попов и Николай Шапаренко показали новую форму, в которой киевляне будут играть в течение следующего сезона.

Киевское Динамо провело презентазию игровой формы на грядущий сезон. Киевляне презентовали три комплекта – домашний, выездной и третий.

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Форму выполнили в белом, синем и желтом цветах. В презентации приняли участие игроки "бело-синих" Николай Шапаренко и Денис Попов.

Как и прежде, техническим спонсором киевского клуба остается New Balance, который уже шестой сезон подряд представляет новый дизайн экипировки. Продажа новой формы начнется 18 июля в официальных магазинах New Balance и ФК Динамо.

Напомним, киевляне начнут сезон матчем первого тура УПЛ против закарпатского Миная. Также подопечные Луческу сыграют в Лиге конференций.