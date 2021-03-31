"Чесно скажу. Я думаю, що вибрав би 3 мільйони доларів на рік і сидіти на лавці, аніж постійно грати за 1 тисячу доларів на місяць.

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Різниця велика. Коли хтось каже, що буде грати за 1 тисячу... Це неправда взагалі. Якщо буде вибір між 1 тисячею і 3 мільйонами – я посиджу, подивлюся. І все", – сказав Андрієвський YouTube-каналу "От души в душу".

Нагадаємо, Андрієвський приєднався до Динамо у березні 2015 року. У поточному сезоні провів за "біло-синіх" 22 матчі у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу.

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