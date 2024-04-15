Игрок четвертьфиналиста ЛЧ продал болельщику свою футболку – цена составила 50 евро
Полузащитник Малаги Дани Лоренцо продал болельщику свою игровую футболку за 50 евро.
Малага переживает сложный финансовый период в третьем дивизионе Испании. Клуб еле сводит концы с концами и поэтому ищет возможность заработать в самых неожиданных местах.
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В воскресенье, полузащитник Малаги Дани Лоренцо продал болельщику свою игровую футболку после победы над мадридским Атлетико В. 22-летний игрок подошёл к трибунам, чтобы поблагодарить болельщиков за поддержку, и один из них попросил у него футболку. Дани объяснил, что не может отдать футболку, потому что клуб взимает с игроков 50 евро. Поклонник Малаги не растерялся и тут же предложил игроку необходимую сумму.
Когда этот эпизод попал в СМИ, Дани Лоренцо пришлось объяснить ситуацию. "Мы в третьем дивизионе. Вопреки сложившемуся мнению, у нас нет крупных контрактов, я не миллионер. Клуб дает нам на раздачу определенное количество футболок, которое я уже превысил, и с этого момента с нас начинают взимать плату. Я предупредил болельщика об этом, и он предложил мне 50 евро. Он застал меня врасплох, и в тот момент я отреагировал естественно, взяв деньги и отдав ему рубашку. Я не думаю, что мне следовало это делать, но я сделал это добросовестно", – отметил футболист.
Напомним, что в сезоне 2012/13 Малага дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором после грубой судейской ошибки уступила дорогу дортмундской Боруссии Юргена Клоппа.
Нагадаємо, що в сезоні 2012/13 Малага дійшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, у якому після грубої суддівської помилки поступилася дорогою дортмундській Борусії Юргена Клоппа.