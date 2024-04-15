Малага переживает сложный финансовый период в третьем дивизионе Испании. Клуб еле сводит концы с концами и поэтому ищет возможность заработать в самых неожиданных местах.

Жадность бывшего клуба Селезнева высмеяли свои же фанаты – случайный человек пережил минуту славы

В воскресенье, полузащитник Малаги Дани Лоренцо продал болельщику свою игровую футболку после победы над мадридским Атлетико В. 22-летний игрок подошёл к трибунам, чтобы поблагодарить болельщиков за поддержку, и один из них попросил у него футболку. Дани объяснил, что не может отдать футболку, потому что клуб взимает с игроков 50 евро. Поклонник Малаги не растерялся и тут же предложил игроку необходимую сумму.

Когда этот эпизод попал в СМИ, Дани Лоренцо пришлось объяснить ситуацию. "Мы в третьем дивизионе. Вопреки сложившемуся мнению, у нас нет крупных контрактов, я не миллионер. Клуб дает нам на раздачу определенное количество футболок, которое я уже превысил, и с этого момента с нас начинают взимать плату. Я предупредил болельщика об этом, и он предложил мне 50 евро. Он застал меня врасплох, и в тот момент я отреагировал естественно, взяв деньги и отдав ему рубашку. Я не думаю, что мне следовало это делать, но я сделал это добросовестно", – отметил футболист.

Напомним, что в сезоне 2012/13 Малага дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором после грубой судейской ошибки уступила дорогу дортмундской Боруссии Юргена Клоппа.

¡50 EUROS POR CAMISETA!



Dani Lorenzo, jugador del Málaga, recibe dinero por regalar su camiseta... porque el club se la cobra.



IMAGEN @elchiringuitotv. pic.twitter.com/yS4gADhvs8 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 14, 2024

Нагадаємо, що в сезоні 2012/13 Малага дійшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, у якому після грубої суддівської помилки поступилася дорогою дортмундській Борусії Юргена Клоппа.