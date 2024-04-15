Малага переживає складний фінансовий період у третьому дивізіоні Іспанії. Клуб ледве зводить кінці з кінцями і тому шукає можливість заробити в найнесподіваніших місцях.

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У неділю, півзахисник Малаги Дані Лоренцо продав уболівальнику свою ігрову футболку після перемоги над мадридським Атлетіко В. 22-річний гравець підійшов до трибун, щоб подякувати вболівальникам за підтримку, і один із них попросив у нього футболку. Дані пояснив, що не може віддати футболку, тому що клуб стягує з гравців 50 євро. Шанувальник Малаги не розгубився і відразу ж запропонував гравцеві необхідну суму.

Коли цей епізод потрапив у ЗМІ, Дані Лоренцо довелося пояснити ситуацію. "Ми в третьому дивізіоні. Всупереч думці, що склалася, у нас немає великих контрактів, я не мільйонер. Клуб дає нам на роздачу певну кількість футболок, яку я вже перевищив, і з цього моменту з нас починають стягувати плату. Я попередив уболівальника про це, і він запропонував мені 50 євро. Він застав мене зненацька, і в той момент я відреагував природно, взявши гроші і віддавши йому сорочку. Я не думаю, що мені слід було це робити, але я зробив це сумлінно", – зазначив футболіст.

¡50 EUROS POR CAMISETA!



Dani Lorenzo, jugador del Málaga, recibe dinero por regalar su camiseta... porque el club se la cobra.



IMAGEN @elchiringuitotv. pic.twitter.com/yS4gADhvs8 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 14, 2024

Нагадаємо, що в сезоні 2012/13 Малага дійшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, у якому після грубої суддівської помилки поступилася дорогою дортмундській Борусії Юргена Клоппа.