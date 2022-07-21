Иногда спарринги во время межсезонья столь же принципиальны, как и официальные матчи.

Несколько дней назад Астон Вилла обыграла Лидс. Однако о спаринге середняков АПЛ написали почти все ведущие издания вовсе не из-за результата. Причиной стал очень грубый фол Джона МакГина.

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Полузащитник бирмингемцев в попытке отобрать мяч травмировал 16-летнего Арчи Грея. Игрок Лидса получил болезненный удар шипами в голеностоп и покидал поле на носилках. Хотя все выглядело очень грубо, наставник Астон Виллы Стивен Джеррард призвал не делать из этой истории трагедию.

"Мы желаем молодому парню всего лучшего, надеюсь, это не затяжная травма. Мяч у Джона, ему не повезло в эпизоде. На короткое время игра стала опасной, было несколько дерзких подкатов от них, несколько – от нас. Что ж, встречались две команды АПЛ, которые хотят выиграть, даже если это товарищеский матч. Это нормально", – заявил Джеррард.