Барселона очень сильно начала свое турне в Соединенных Штатах Америки.

Товарищеский матч

Интер Майами – Барселона – 0:6

Голы: Обамеянг, 19, Рафинья, 25, Фати, 41, Гави, 55, Депай, 69, Дембеле, 70

Первым соперником "кулес" стал Интер Майами, одним из владельцев которого является Дэвид Бекхэм. В основе каталонцев вышли сразу три новичка – Кристенсен, Кессье и Рафинья. Экс-звезда Лидса (22 номер) был главным героем тайма, раздав 2 ассиста и оформив гол.

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В перерыве состав Барселоны изменился полностью, но Интеру от этого легче не стало. В ворота флоридцев залетело еще три мяча, что сделало счет теннисным. Лучшим игроком этой версии Барсы оказался Мемфис Депай, в активе которого гол+результативный пас. Свое игровое время получил и 19-летний Ромео Бекхэм. Второй сын легенды вышел на последние пять минут, но не успел запомниться яркими действиями.

Следующий спарринг "кулес" проведут 24 июля – Класико против Реала (матч начнется в 6 утра по киевскому времени). Напомним, пока команда обходится без Хави, который никак не может получить американскую визу.

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