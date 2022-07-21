Іноді спаринги під час міжсезоння такі ж принципові, як і офіційні матчі.

Кілька днів тому Астон Вілла обіграла Лідс. Однак про спаринг середняків АПЛ написали майже всі провідні видання зовсім не через результат. Причиною став дуже грубий фол Джона МакГіна.

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Півзахисник бірмінгемців у спробі відібрати м'яч травмував 16-річного Арчі Грея. Гравець Лідса отримав болючий удар шипами у гомілкостоп і покидав поле на ношах. Хоча все виглядало дуже брутально, наставник Астон Вілли Стівен Джеррард закликав не робити з цієї історії трагедію.

"Ми бажаємо молодому хлопцеві всього найкращого, сподіваюся, це не затяжна травма. М'яч у Джона, йому не пощастило у епізоді. На короткий час гра стала небезпечною, було кілька зухвалих підкатів від них, кілька – від нас. Що ж, зустрічалися дві команди АПЛ, які хочуть виграти, навіть якщо це товариський матч. Це нормально", – заявив Джеррард.