Форвард Дидье Ламкель Зе сделал дерзкую провокацию. Камерунец приехал на тренировку Антверпена в футболке принципиального оппонента – Андерлехта.

Французский, украинский, язык жестов: Андерлехт оригинально поздравил болельщиков с Новым годом

В клубе не совсем поняли такой перфоманс от камерунца и не пустили его на базу, демонстративно закрыв перед ним двери.

По информации COPA90 у Дидье сейчас напряженные отношения с руководством Антверпена, ведь нападающим интересуется греческий Панатинаикос, но клуб не спешит отпускать своего игрока.

7 "Золотих м'ячів" – на трансферному ринку: Барса, Реал, Баварія і Ман Сіті ризикують втратити лідерів у 2021-му