Форвард Дідьє Ламкель Зе вдався до зухвалої провокації. Камерунець приїхав на тренування Антверпена у футболці запеклого опонента – Андерлехта.

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У клубі не зовсім зрозуміли такий перфоманс від камерунця і не впустили його на базу, демонстративно закривши перед ним двері.

За інформацією COPA90 у Дідьє зараз напружені стосунки з керівництвом Антверпена, адже нападником цікавиться грецький Панатінайкос, але клуб не спішить відпускати свого гравця.

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