Гравець Антверпена прийшов на тренування у футболці суперника – перед бунтівником грюкнули дверима
Курйозний епізод трапився у таборі бельгійського Антверпена.
Форвард Дідьє Ламкель Зе вдався до зухвалої провокації. Камерунець приїхав на тренування Антверпена у футболці запеклого опонента – Андерлехта.
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У клубі не зовсім зрозуміли такий перфоманс від камерунця і не впустили його на базу, демонстративно закривши перед ним двері.
За інформацією COPA90 у Дідьє зараз напружені стосунки з керівництвом Антверпена, адже нападником цікавиться грецький Панатінайкос, але клуб не спішить відпускати свого гравця.
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