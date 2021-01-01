Бельгийский клуб присоединился к традиционным новогодним поздравлениям, но попытался это сделать не так, как все.

Футболисты и футболистки Андерлехта разных возрастных групп поздравили своих болельщиков с Новым годом. Праздничное видео было опубликовано в клубных соцсетях.

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Принял участие в поздравлениях и украинский защитник "пурпурно-белых" Богдан Михайличенко, пожелав всем украинцам счастливого нового года. Интересно, что поздравления в ролике звучат на нескольких языках: нидерландском, французском, испанском и украинском, а также на языке жестов для слабослышащих.

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