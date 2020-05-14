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Лидер Александрии попал на радары итальянских клубов – скауты уже оценили украинца

11:46 132 Читати українською
Лидер Александрии попал на радары итальянских клубов – скауты уже оценили украинца
Глеб Бухал и Кирилл Ковалец / Фото ФК Александрии

Украинский скаут Алекс Великих поделился инсайдом с чемпионата Италии.

"Я не буду называть фамилию футболиста, но игрок Александрии заинтересовал клубы Серии А.

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Кстати, признаться, я ожидаю появление украинского футболиста в составе Ромы. То же самое могло произойти в Милане, но там сменилось руководство клуба", – рассказал Великих в программе Залишайся з футболом.

Как стало известно Футбол 24, речь идет о хавбеке Кирилле Ковальце. Итальянские скауты следили за Кириллом в матче Лиги Европы против Сент-Этьена (1:1) и не остались разочарованными.

В нынешнем сезоне УПЛ 26-летний полузащитник Александрии провел 14 матчей, в которых отметился 6-ю голами и 4-мя ассистами.

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Кирилл Ковалец Кирилл Ковалец Италия Трансферы Алекс Великих Трансферы чемпионата Украины Трансферы Чемпионата Италии
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