"Под силу ди Ингульцу закончить сезон в десятке? Ну конечно. Реальная задача. И думаю, перед командой ее поставят. Беспокоит меня, впрочем, другое – раннее начало второго круга.

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Играть 13 февраля – это издевательство над футболом. Морозы, снег, ужасные поля. Не пойму: мы играем для болельщиков или для галочки?

Для футболистов пагубно бегать в зимние месяцы. Риск получения серьезных травм... На мой взгляд, начинать и заканчивать чемпионат нужно с учетом климатических условий, чтобы команды и болельщики чувствовали себя комфортно. Играть по бетону – чиновникам этого не понять.

Готовы ли мы в случае уплотнения календаря играть через два дня на третий, через три – на четвертый? Это классно. Европейская модель, почему бы нам не взять ее за основу? Поверьте на слово: игра всегда лучше любой тренировки. В Англии на новогодние и рождественские праздники вообще играют через день. И никто не жалуется. Мы что, хуже?" – сказал Ковалёв в комментарии изданию Footboom.

Напомним, Ингулец ушел на зимнюю паузу на десятой строчке турнирной таблицы УПЛ. Первый поединок после зимней паузы команда Сергея Лавриненко проведет 13 февраля на выезде против СК Днепр-1.

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