"Чи під силу Інгульцю закінчити сезон в десятці? Ну звичайно. Реальна задача. І думаю, перед командою її поставлять. Турбує мене, втім, інше – ранній початок другого кола.

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Грати 13 лютого – це знущання над футболом. Морози, сніг, жахливі поля. Не збагну: ми граємо для вболівальників чи для галочки?

Для футболістів згубно бігати в зимові місяці. Зростає ризик отримання серйозних травм... На мій погляд, починати і закінчувати чемпіонат потрібно з урахуванням кліматичних умов, щоб команди і вболівальники почували себе комфортно. Грати по бетону – чиновникам цього не зрозуміти.

Чи готові чи у разі ущільнення календаря грати через два дні на третій, через три – на четвертий? Це класно. Європейська модель, чому б нам не взяти її за основу? Повірте на слово: гра завжди краща за будь-яке тренування. В Англії на новорічні та різдвяні свята взагалі грають через день. І ніхто не скаржиться. Ми що, гірші?" – сказав Ковальов у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, Інгулець пішов на зимову паузу на десятій сходинці турнірної таблиці УПЛ. Перший поєдинок після зимової паузи команда Сергія Лавриненка проведе 13 лютого на виїзді проти СК Дніпро-1.

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