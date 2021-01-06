"Я уже рассказывал всем своим близким. Мы играли с Олимпиком. Не знаю, что я съел, наверное, пили какие-то энергетики. Живот крутит, если ты делаешь рывок, тебя просто разрывает. У меня так было два раза.

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Второй раз в Александрии. Я просто кричал: "Таблетку сюда". Так крутило живот, что не мог думать. Кричал массажисту, чтобы дал таблетку. С Олимпиком в перерыве просто побежал в раздевалку в туалет. Смешно вспоминать, но такого даже врагу не пожелаешь", – сказал Миколенко в интервью ОТДУШИВДУШУ.

К слову, в текущем сезоне 21-летний защитник провел в футболке "бело-синих" 17 матчей, в которых отметился двумя ассистами.

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