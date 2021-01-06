"Я вже розповідав усім своїм близьким. Ми грали з Олімпіком. Не знаю, що я з'їв, напевне, пили якісь енергетики. Живіт крутить, і коли ти робиш ривок, тебе просто розриває. У мене так було два рази.

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Другий раз в Олександрії. Я просто кричав: "Таблетку сюди". Так крутило живіт, що не міг думати. Кричав масажисту, щоб дав таблетку. З Олімпіком в перерві просто побіг у роздягальню в туалет. Смішно згадувати, але такого навіть ворогу не побажаєш", – сказав Миколенко в інтерв'ю ОТДУШИВДУШУ.

До слова, у поточному сезоні 21-річний оборонець провів у футболці "біло-синіх" 17 матчів, в яких відзначився двома асистами.

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