Редакция французского портала Footmercato провела голосование среди своих журналистов, чтобы составить список пятидесяти лучших футболистов в возрасте до 21 года.

Защитник Динамо в вышеупомянутом опросе занял четвертое место среди всех левых защитников. Украинец набрал 6 очков. Опередили нашего футболиста только Альфонсо Дэвис (Бавария, 35 очков), Райан Аит-Нури (Вулверхэмптон, 17 очков) и Мелвин Бард (Лион, 10 очков).

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"Виталий Миколенко также способен сыграть в центре защиты. Игрок сборной Украины и киевского Динамо является одним из из величайших талантов, развивающихся сегодня в Восточной Европе", – прокомментировали достижения Миколенко журналисты издания Footmercato.

Голкипер Шахтера Анатолий Трубин занял среди самых перспективных вратарей мира в своей возрастной категории пятую строчку, набрав 8 баллов. "Воспользовавшись волной COVID-19 в своей команде, он стал номером один, отодвинув Андрея Пятова на второй план. Ему не чужды две победы донецкого Шахтера против Реала в Лиге чемпионов", – подытожили достижения украинца французские акулы пера.

Первым среди голкиперов до 21 года стал Джанлуиджи Доннарумма (Милан, 29 очков). Далее расположились Иллан Мелье (Лидс, 17 очков), Матвей Сафонов (Краснодар, 14 очков) и Альбан Лафон (Нант, 9 очков).

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