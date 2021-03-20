Моментов хватало у обоих ворот, однако забивали только гости, а конкретно Марио Чуже. Зимний новичок СК Днепр-1 отличился дебютным голами за команду Йовичевича.

СК Днепр-1 неожиданно обыграл Десну на выезде – рекордная серия днепрян продолжается, черниговцы рискуют отпустить Зарю

Хорват наказывал Десну в концовках таймов. Сначала Чуже идеально разобрался с защитником и Литовкой, а на последних секундах добил мяч после выстрела Пихаленка со штрафного. Комплиментов заслуживает и голкипер днепрян Юрчук, который героически уберег свои ворота "сухими".