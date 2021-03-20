Дебютные голы новичка днепрян в видеообзоре матча Десна – СК Днепр-1 – 0:2
19:43 - Читати українською
СК Днепр-1 победил Десну в 19 туре УПЛ. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.
завершено
Марио Чуже 45+1’
Марио Чуже 90+3’
45+1’ Марио Чуже
90+3’ Марио Чуже
Моментов хватало у обоих ворот, однако забивали только гости, а конкретно Марио Чуже. Зимний новичок СК Днепр-1 отличился дебютным голами за команду Йовичевича.
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Хорват наказывал Десну в концовках таймов. Сначала Чуже идеально разобрался с защитником и Литовкой, а на последних секундах добил мяч после выстрела Пихаленка со штрафного. Комплиментов заслуживает и голкипер днепрян Юрчук, который героически уберег свои ворота "сухими".
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