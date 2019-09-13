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Игорь Жабченко возглавил Горняк-Спорт

12:10 96 Читати українською
Игорь Жабченко возглавил Горняк-Спорт
Игорь Жабченко / фото ФК Горняк-Спорт

Бывший игрок сборной Украины Игорь Жабченко снова стал главным тренером Горняк-Спорт.

"Я получил предложение от президента клуба Петра Каплуна и благодарен ему за это. Горняк-Спорт всегда был клубом с амбициями, которые подкрепляются должной материальной базой и инфраструктурой, стабильностью. С удовольствием вернулся в клуб, который давно в моем сердце, я счастлив.

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Хочу поблагодарить киевское Динамо, где я работал больше года в должности селекционера юношеских команд. Благодарен за доверие президенту Динамо Игорю Суркису, гендиректору Сергей Мохныку, директору ДЮСШ Динамо Александру Ищенко. Убежден, что Горняк-Спорт с удовольствием привлекать в свои ряды воспитанников киевского Динамо, которые будут отвечать клубу качественной игрой и победами", – поделился Жабченко в комментарии Sportarena.

Напомним, Жабченко уже возглавлял Горняк-Спорт в период с 2013 по 2016 годы и сменит на этом посту Владимира Мазяра, который стал главным тренером Львова.

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Трансферы Первая лига Горняк-Спорт Горняк-Спорт Львов Львов Игорь Жабченко Игорь Жабченко Владимир Мазяр Владимир Мазяр
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