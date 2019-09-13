Ігор Жабченко очолив Гірник-Спорт

Колишній гравець збірної України Ігор Жабченко знову став головним тренером Гірник-Спорт.

"Я отримав пропозицію від президента клубу Петра Каплуна і вдячний йому за це. Гірник-Спорт завжди був клубом з амбіціями, які підкріплюються належною матеріальною базою та інфраструктурою, стабільністю. Із задоволенням повернувся до клубу, який давно у моєму сердці. Я щасливий.

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Хочу подякувати київському Динамо, де я працював більше року на посаді селекціонера юнацьких команд. Вдячний за довіру президенту Динамо Ігорю Суркісу, гендиректору Сергію Мохнику, директору ДЮСШ Динамо Олександру Іщенку. Переконаний, що Гірник-Спорт із задоволенням залучатиме в свої ряди вихованців київського Динамо, які відповідатимуть клубу якісною грою і перемогами", – поділився Жабченко у коментарі Sportarena.

Нагадаємо, Жабченко вже очолював Гірник-Спорт у період з 2013 по 2016 роки і змінить на цій посаді Володимира Мазяра, який став головним тренером Львова.

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