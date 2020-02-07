Игнатенко признался, что помешало ему заиграть в Ференцвароше

Полузащитник Шахтера Даниил Игнатенко рассказал, почему не смог закрепиться в составе Ференцвароша, за который отыграл всего полгода.

Напомним, Ференцварош досрочно вернул 22-летнего Игнатенко в Шахтер. В команде Сергея Реброва хавбек провел 13 матчей в чемпионате Венгрии, но не считался основным исполнителем. В активе Даниила 1 гол и 1 голевая передача за команду из Будапешта.

"Да, у меня, может, что-то не получилось в Венгрии. Возможно, на данный момент я не был готов, не знал языка, было сложно адаптироваться в команде. Когда ты не знаешь языка – не общаешься с ребятами в команде. Был Ребров, с ним общался на русском.

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Но, чтобы влиться в коллектив, нужно знать язык. Может, это повлияло. Но ничего, мы еще туда вернемся, я надеюсь. Буду работать, доказывать", – рассказал Игнатенко в эфире телеканала "Футбол 1".

Заметим, что вторую часть текущего сезона Игнатенко, судя по всему, проведет в Мариуполе на правах аренды. Полузащитник уже находится в команде Александра Бабича, однако пока клубы официально не подтвердили переход.

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