Ребров пожаловался на низкий уровень английского языка у украинских легионеров Ференцвароша

Главный тренер венгерского Ференцвароша Сергей Ребров отметил определенные проблемы комункации в своей команде.

"Не все все понимают по-английски, но, конечно, все общаются на этом языке.

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Уровень английского у украинцев не слишком высок. Сейчас учат, надеюсь, подтянут его. Никто не готовился ехать за границу, все наслаждались жизнью в футболе. А сейчас надо знать язык, если ты поехал в Европу. Надеюсь, они это понимают тоже", – сказал Ребров в интервью YouTube-каналу ТРЕНДЕЦ.

Напомним, что в составе Ференцвароша выступают три украинца – Даниил Игнатенко, Игорь Харатин и Александр Зубков.

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