Ігнатенко зізнався, що завадило йому заграти у Ференцвароші

Півзахисник Шахтаря Данило Ігнатенко розповів, чому не зміг закріпитися у складі Ференцвароша, за який відіграв лише півроку.

Нагадаємо, Ференцварош достроково повернув 22-річного Ігнатенка у Шахтар. У команді Сергія Реброва хавбек провів 13 матчів у чемпіонаті Угорщини, але не вважався основним виконавцем. В активі Данила 1 гол та 1 гольова передача за команду з Будапешта.

"Так, у мене, може, щось не вийшло в Угорщині. Можливо, на даний момент я не був готовий, не знав мови, було складно адаптуватися в команді. Коли ти не знаєш мови – не спілкуєшся з хлопцями в команді. Був Ребров, з ним спілкувався російською.

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Але, щоб влитися в колектив, потрібно знати мову. Може, це вплинуло. Але нічого, ми ще туди повернемося, я сподіваюся. Буду працювати, доводити", – розповів Ігнатенко в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Зауважимо, що другу частину поточного сезону Ігнатенко, судячи з усього, проведе у Маріуполі на правах оренди. Півзахисник вже перебуває у команді Олександра Бабича, проте наразі клуби офіційно не підтвердили перехід.

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