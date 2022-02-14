Марсель закрепился на второй строчке, поражение Бордо без Игнатенко, Сент-Этьен "восстал из мертвых": Лига 1
В воскресенье состоялось 7 поединков 24 тура чемпионата Франции.
Лига 1, 24 тур
Монако – Лорьян – 0:0
Анже – Страсбург – 0:1
Гол: Гамейро, 11
Брест – Труа – 5:1
Голы: Сатриано, 7, 27, Онора, 49, 67, Мунье, 82 – Рами, 45
Клермон – Сент-Этьен – 1:2
Голы: Унтонджи, 39 – М. Камара, 71, Колодзейчак, 82
Нант – Реймс – 1:0
Гол: Симон, 17
Удаление: Абдельхамид, 14 (Р)
Ланс – Бордо – 3:2
Голы: Калимуэндо, 10, Какута, 22, Фофана, 26 – Элис, 33, Хван, 53
Метц – Марсель – 1:2
Голы: Маига, 52 – Бакамбу, 26, Милик, 82
Монако расписал неожиданную ничью с Лорьяном и не смог вернуться в зону еврокубков. Там остается Страсбур (четвертое место), который минимально одолел Анже благодаря голу 34-летнего Гамейро. Аналогичным образом Нант победил Реймс, но здесь большую роль сыграло раннее удаление у гостей.
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Брест не оставил мокрого места от Труа. Жерсон Родригес наблюдал за избиением партнеров из лавы запасных. У Даниила Игнатенко не было даже такого "счастья", ведь он получил красную карточку в дебютном матче за Бордо. Жирондинцы провалились и на этот раз, свалившись на дно турнирной таблицы. Это место любезно уступил Сент-Этьен, вдруг воскресший после зимнего перерыва – третья победа подряд, и "зеленые" уже в зоне переходных матчей за выживание.
Марсель закрепился на второй строчке, оторвавшись от Ниццы на 4 очка. Провансальцы со скрипом дожали аутсайдера – Метц, Свое дело сделал звездный дуэт нападающих Бакамбу-Милик, отгрузившие по одному голу.
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