Лига 1, 24 тур

Монако – Лорьян – 0:0

Анже – Страсбург – 0:1

Гол: Гамейро, 11

Брест – Труа – 5:1

Голы: Сатриано, 7, 27, Онора, 49, 67, Мунье, 82 – Рами, 45

Клермон – Сент-Этьен – 1:2

Голы: Унтонджи, 39 – М. Камара, 71, Колодзейчак, 82

Нант – Реймс – 1:0

Гол: Симон, 17

Удаление: Абдельхамид, 14 (Р)

Ланс – Бордо – 3:2

Голы: Калимуэндо, 10, Какута, 22, Фофана, 26 – Элис, 33, Хван, 53

Метц – Марсель – 1:2

Голы: Маига, 52 – Бакамбу, 26, Милик, 82

Монако расписал неожиданную ничью с Лорьяном и не смог вернуться в зону еврокубков. Там остается Страсбур (четвертое место), который минимально одолел Анже благодаря голу 34-летнего Гамейро. Аналогичным образом Нант победил Реймс, но здесь большую роль сыграло раннее удаление у гостей.

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Брест не оставил мокрого места от Труа. Жерсон Родригес наблюдал за избиением партнеров из лавы запасных. У Даниила Игнатенко не было даже такого "счастья", ведь он получил красную карточку в дебютном матче за Бордо. Жирондинцы провалились и на этот раз, свалившись на дно турнирной таблицы. Это место любезно уступил Сент-Этьен, вдруг воскресший после зимнего перерыва – третья победа подряд, и "зеленые" уже в зоне переходных матчей за выживание.

Марсель закрепился на второй строчке, оторвавшись от Ниццы на 4 очка. Провансальцы со скрипом дожали аутсайдера – Метц, Свое дело сделал звездный дуэт нападающих Бакамбу-Милик, отгрузившие по одному голу.

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