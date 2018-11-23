IFAB хочет изменить формат замен и послематчевых пенальти

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) предложил ряд изменений в футбольных правил.

1. Игроки, которых заменяют, должны покинуть поле через ближайшую боковую или лицевую линию, а не идти в техническую зону. С помощью этого правила организация хочет сократить время, которое команды тратят на замены.

2. Предлагается изменить формат послематчевой серии пенальти. Команды будут пробивать 11-метровые удары не по очереди, а по схеме "ABBA".

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3. Более подробно прописать в правилах определение игры рукой.

4. Изменение правила "спорного мяча".

5. Голкиперы смогут оставлять на линии ворот одну ногу во время исполнения пенальти.

6. Команды смогут разыгрывать удары от ворот и свободные удары в своей штрафной площади.

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7. Официальные лица клубов будут наказываться желтыми и красными карточками за неподобающее поведение.

Заметим, что окончательное решение по этим правилам будет принято в марте 2019 путем голосования, сообщает BBC.