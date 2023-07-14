Старт сезона 2023/24 уже не за горами, а официального транслятора матчей до сих пор нет.

Setanta Sports окончательно отказалась от участия в тендере за трансляцию матчей УПЛ. Об этом сообщает телеграмм-канал ТаТоТаке.

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Телекомпания рассматривала вариант пула с 12 клубами, не считая Рух, Динамо, Заря и СК Днепр-1. Однако этот вариант не устроил три команды. По данным источника, противниками оказались Верес, Полесье и Колос. Setanta Sports провела переговоры с вероятными производителями телеконтента и получила завышенную сумму в 10 тысяч за игру (средняя сумма одного матча для УПЛ ТВ высчитывалась в пределах 6 тысяч). Однако неизвестно, в какой валюте указана цена.

Представители клубов провели заседание, но к согласию прийти не удалось. Ворскла, Металлист 1925, Александрия, Рух, Черноморец и Шахтер поддерживают проект УПЛ ТВ. Динамо, СК Днепр-1 и Заря останутся верными медиагруппе 1+1 Медиа. Верес и Колос хотят делать собственный контент. Оболонь, Полесье, Кривбасс, ЛНЗ и Минай – не определились.

Новая встреча представителей клубов ожидается в понедельник, 17 июля.

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