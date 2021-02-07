Центрбек Манчестер Юнайтед Аксел Туанзебе в который раз столкнулся с жестоким обращением в соцсетях.

После матча с Эвертоном (3:3) обидчики "засыпали" аккаунт Туанзебе в Instagram расистскими оскорблениями и унизительными емодзи обезьяны, сообщает Daily Mail.

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Защитник вышел на последние две минуты и умудрился "привезти" решающий штрафной, с которого соперник сравнял счет. Игрок Манчестер Юнайтед не впервые столкнулся с жестоким обращением. 10 дней назад он провел неудачный матч против Шеффилд Юнайтед и также был вынужден терпеть атаку хейтеров в соцсетях. После этого Аксел удалил аккаунт в Twitter.

Добавим, что от расизма страдал и форвард Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль, а его жене присылали сообщения с угрозами.

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