Лига Европы, 1/16 финала

Антверпен – Рейнджерс – 3:4

Голы: Авенатти, 45, Рафаэлов, 45 8 (пен.), Онгла, 66 – Арибо, 38, Баришич, 59 (пен.), 90 (пен.) Кент, 84

Удаление: Сек, 89 (А)

Бенфика – Арсенал – 1:1

Голы: Пицци, 55 (пен.) – Сака, 57

Гранада – Наполи – 2:0

Голы: Я.Эррера, 19, Кенеди, 21

Рейнджерс Стивена Джеррарда столкнулся с большим сопротивлением Антверпена. Арибо воспользовался хаотичными действиями защиты и голкипера соперника, но завершающие минуты первого тайма превратились в настоящий кошмар для гостей. Арбитр добавил аж 9 минут из-за двух замены у "рейнджеров". Этого хватило, чтобы Авенатти сравнял счет, а Рафаэлов с пенальти заставил Рейнджерс идти в раздевалку подавленными. После перерыва перестрелка продолжилась. Арбитр назначил пенальти еще и в ворота Антверпена – Баришич был точным. Победу для хозяев пытался вырвать Мартин Онгла. Экс-легионер Карпат остался без присмотра перед штрафной площадкой и забил красивым ударом от левой стойки. Рейнджерс и не думал сдаваться. На 84 минуте Кент зажег на табло тройки, а на 90-ой Баришич оформил пенальтийный дубль (Сек сыграл рукой, получив вторую желтую и удаление)

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Бенфика и Арсенал выступили значительно спокойнее. Команды долго обменивались полумоментами, пока молодой Смит-Роу рукой не "привез" пенальти в свои ворота. "Орлы" так радовались голу Пицци, что уже через 2 минуты забыли накрыть Саку перед почти пустыми воротами – сигналы защитников об офсайде были неоправданными. До финального свистка было еще достаточно времени, однако команды явно решили отложить все до ответного матча.

Гранада ошарашила Наполи двойным ударом в середине первого тайма. Сначала Янгель Эррера замкнул дальнюю штангу после подачи со штрафного. После этого минутная стрелка не сделала и двух полных оборотов, а Кенеди футзальным ударом попал точно в дальний угол. Атаки Наполи были откровенно импотентными. Инсинье и компания стреляли 13 раз, но лишь однажды попали в створ. 0:2 – через неделю подопечным Гаттузо точно следует настроить прицел, чтобы иметь шансы на проход.

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