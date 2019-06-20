Идейе официально присоединился к греческому Арису

Бывший форвард киевского Динамо Браун Идейе перешел в греческий Арис.

Нападающий Браун Идейе подписал контракт с Арисом, сообщает официальный сайт клуба.

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Браун Идейе перешел в Арис из Тянцзинь Теда на правах свободного агента. Отметим, что Арис занял пятое место в чемпионате Греции и завоевал путевку в Лигу Европы.

В составе киевского Динамо Браун выигрывал чемпионат (2012), Кубок (2014) и Суперкубок (2011) Украины. Выступая за Олимпиакос Браун стал чемпионом Греции (2016), а в составе сборной Нигерии выиграл Кубок африканских наций в 2013 году.

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