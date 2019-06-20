toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ДАРИО СРНА НЕЙМАР ТРАНСФЕРЫ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Идейе официально присоединился к греческому Арису

21:08 52 Читати українською
Идейе официально присоединился к греческому Арису

Бывший форвард киевского Динамо Браун Идейе перешел в греческий Арис.

Нападающий Браун Идейе подписал контракт с Арисом, сообщает официальный сайт клуба.

Джулай: Не вижу логики в Динамо, но разве она была в предыдущих двух сезонах?

Браун Идейе перешел в Арис из Тянцзинь Теда на правах свободного агента. Отметим, что Арис занял пятое место в чемпионате Греции и завоевал путевку в Лигу Европы.

В составе киевского Динамо Браун выигрывал чемпионат (2012), Кубок (2014) и Суперкубок (2011) Украины. Выступая за Олимпиакос Браун стал чемпионом Греции (2016), а в составе сборной Нигерии выиграл Кубок африканских наций в 2013 году.

"В Алієва – ніяких понтів, Мбокані та Ідейє – агресивні і нахабні форварди". Закінчити кар’єру у 24 і не зламатися

blog_ava
Сборная Гаити обманула полмира – невероятный гол после странного розыгрыша штрафного
10:40
1535
Теги
Трансферы Мир Арис Арис Браун Идейе Браун Идейе
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
40
мин
Уругвай
02:00
Япония
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук