Ідейє офіційно приєднався до грецького Аріса

Колишній форвард київського Динамо Браун Ідейє перейшов до грецького Аріса.

Нападник Браун Ідейє підписав контракт з Арісом, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Браун Ідейє перейшов у Аріс з Тянцзінь Теда на правах вільного агента. Відзначимо, що Аріс посів п'яте місце в чемпіонаті Греції і завоював путівку в Лігу Європи.

У складі київського Динамо Ідейє вигравав чемпіонат (2012), Кубок (2014 року) і Суперкубок (2011) України. Виступаючи за Олімпіакос Браун став чемпіоном Греції (2016), а в складі збірної Нігерії виграв Кубок африканських націй в 2013 році.

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