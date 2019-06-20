Джулай: Не вижу логики в Динамо, но разве она была в предыдущих двух сезонах?

Известный комментатор Дмитрий Джулай прокомментировал трансферную политику киевского Динамо.

"Победители молодежного чемпионата мира-2019 – Булеца и Супряга – оказались ненужными киевскому Динамо. Не вижу в этом никакой логики, как и в предыдущих двух сезонах.

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С чистым сердцем говорю, что абсолютно ничего не ожидаю от Динамо. Любой положительный момент будет бонусом. Например, выход в групповой этап Лиги чемпионов. Победа в чемпионате? Сейчас рано об этом говорить. Ничего не жду. Если же говорить о команде U-19, которая будет играть в Юношеской Лиге УЕФА, – то да, за ней интересно будет следить.

Как можно объяснить решение продлить контракт с Хацкевичем на 2 года? Мне уже надоело на протяжении нескольких лет объяснять чужие решения. Да, они касаются команды, за которую я болею, но это – единственная связь. Поэтому не вижу смысла углубляться", – поделился Джулай в интервью "Футбол 24".

Полная версия интервью Футбол 24: "Від Динамо я не очікую нічого". Дмитро Джулай – про чемпіонську збірну Петракова, прогрес Шевченка і ефір з Босянком