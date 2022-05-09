Нападающий Милана Златан Ибрагимович следит за тем, чтобы его одноклубники не теряли веру в свои силы.

В этом сезоне швед потерял статус ключевого футболиста Милана, большую часть времени проводя в лазарете. Однако фигура Златана все равно остается очень важной. Ибра взял на себя задачу мотивировать своих одноклубников.

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В преддверии игры с Вероной (3:1) форвард произнес речь, которая должна вдохновить команду успешно завершить чемпионат. Милан возглавляет турнирную таблицу, опережая Интер на два очка. "Все помнят игроков Милана, выигравших Скудетто или Лигу чемпионов. Поэтому если мы хотим, чтобы нас запомнили, у нас есть для этого три игры", – сказал Ибра.

Первый шаг "Россонери" уже сделали. Чтобы стать чемпионаты в завершающих двух турах, достаточно набрать четыре очка. Интересно, что у Златана уже есть успешный опыт мотиватора. Перед последним матчем прошлого сезона травмированный швед поехал с командой на игру с Аталантой, от которой зависела судьба путевки в ЛЧ. Ибра также произнес речь, Милан победил и вернулся в главный клубный турнир Европы.

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