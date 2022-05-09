Нападник Мілана Златан Ібрагімовіч стежить за тим, щоб його одноклубники не втрачали віру у власні сили.

Цього сезону швед втратив статус ключового футболіста Мілана, більшу частину часу проводячи в лазареті. Проте постать Златана однаково залишається надзвичайно важливою. Ібра взяв на себе завдання мотивувати своїх одноклубників.

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Напередодні гри з Вероною (3:1) форвард виголосив промову, яка повинна надихнути команду вдало завершити чемпіонат. Наразі Мілан очолює турнірну таблицю, випереджаючи Інтер на два очки. "Усі пам'ятають гравців Мілана, які виграли Скудетто або Лігу чемпіонів. Тому якщо ми хочемо, щоб нас запам'ятали, у нас є для цього три гри", – сказав Ібра.

Перший крок "россонері" уже зробили. Щоб стати чемпіонати у завершальних двох турах достатньо набрати чотири очки. Цікаво, що Златан вже має успішний досвід мотиватора. Перед останнім матчем минулого сезону травмований швед поїхав з командою на гру з Аталантою, від якої залежала доля путівки в ЛЧ. Ібра також виголосив промову, Мілан переміг і повернувся в головний клубний турнір Європи.

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