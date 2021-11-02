Наставник сборной Швеции Янне Андерссон решил привлечь ветерана к ноябрьским поединкам квалификации на Мундиаль в Катаре.

Пресс-служба Федерации футбола Швеции опубликовала заявку "сине-желтых". В ней – 26 футболистов, включая форварда Златана Ибрагимовича.

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Нападающий Милана в марте этого года возобновил карьеру в сборной, провел 2 матча, но следующие встречи пропускал из-за травм различного характера. Сейчас 40-летний Златан восстановился от повреждений и готов играть за главную команду своей страны, в футболке которой провел 118 поединков.

Янне Андерссон сможет рассчитывать на Ибру в двух решающих матчах отбора в ЧМ-2022 – против Грузии и Испании 11 и 14 ноября соответственно. Сейчас шведы возглавляют группу В, опережая ближайшего преследователя на 2 очка.

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