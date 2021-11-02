Прес-служба Федерації футболу Швеції опублікувала заявку "синьо-жовтих". У ній – 26 футболістів, включно із форвардом Златаном Ібрагімовічем.

Ібрагімовіч назвав найкращого футболіста світу – все у стилі Златана

Нападник Мілана у березні цього року відновив кар'єру у збірній, провів 2 матчі, але наступні зустрічі пропускав через травми різного характеру. Зараз 40-річний Златан відновився від пошкоджень і готовий грати за головну команду своєї країни, у футболці якої вже провів 118 поєдинків.

Янне Андерссон зможе розраховувати на Ібру у двох вирішальних матчах відбору до ЧС-2022 – проти Грузії та Іспанії 11 й 14 листопада відповідно. Зараз шведи очолюють групу В, випереджаючи найближчого переслідувача на 2 очки.

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