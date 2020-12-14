Златан Ібрагімовіч повністю відновився від травми і вже тренується з іншими гравцями Мілана, повідомляє Sky Sport Italia.

Ібрагімовіч планує зіграти в Мілані з онуком Мальдіні

39-річний швед зазнав пошкодження стегна ще 23 листопада. Його участь у найближчому поєдинку "россонері" проти Дженоа залишається під питанням. Наставник команди Стефано Піолі оцінить готовність Златана на наступному тренуванні.

У нинішньому сезоні Серії А Ібрагімовіч провів 6 матчів, в яких відзначився 10-ма голами та асистом. Після 11-ти турів Мілан лідирує, відірвавшись від Інтера на три очки.

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