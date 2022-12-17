Нападающий Милана Златан Ибрагимович не сомневается в том, кто выиграет нынешний Мундиаль.

Швед уверен, что некоторые "сторонние силы" всячески будут способствовать Лионелю Месси наконец-то выиграть свой первый чемпионат мира.

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"Думаю, там уже написано, кто победит. Вы знаете, кого я имею в виду... Думаю, трофей поднимет Месси. Там все написано", – цитирует конспирологическое заявление Ибрагимовича Marca.

Напомним, матч Аргентина – Франция состоится в воскресенье, 18 декабря. Стартовый свисток финала ЧМ-2022 на стадионе Люсаил Айконик прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

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