"Я здесь для того, чтобы помочь. Я просто рад вернуться через пять лет. Быть в сборной в 39 лет... Горжусь этим. Я ничего не требую, я хочу лишь внести свой вклад и помогать настолько долго, насколько смогу.

Ибрагимович стал самым возрастным игроком в истории сборной Швеции

Я давно не был на Френдс Арене. У меня только хорошие воспоминания об этом стадионе. Разве что они до сих пор его не переименовали в мою честь, а следовало бы", – приводит слова Ибрагимовича vi.nl.

Добавим, что возвращение Златана в национальную команду получилось успешным – скандинавы минимально обыграли Грузию (1:0), а Ибра отдал решающий пас, с которого забил Клаэсон.

ЧМ-2022: Греция шокировала Испанию, Италия не увидела британцев, Ибрагимович победно вернулся в сборную Швеции